Que horas sai o resultado do segundo turno das eleições para governador do Amazonas em 2022?

Eleitores do Amazonas decidem, neste domingo (30), quem será o governante do Estado pelos próximos quatro anos.

As urnas fecham às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos começa logo depois. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os candidatos Wilson Lima (União Brasil) e Eduardo Braga (MDB) se enfrentarão no 2º turno para governador do Amazonas. Os dois foram mais votados no 1º turno, registrando respectivamente 42,62% e 20,84%.

Quem são os candidatos do 2º turno?

Wilson Lima

Wilson Lima, 46 anos, é natural de Santarém, Pará. É graduado em jornalismo. Em 2006, passou a morar em Manaus, trabalhando na área de comunicação.

Em 2018, foi eleito Governador do Amazonas, durante a primeira tentativa para ocupar o cargo. Na época, o político recebeu apoio de Jair Bolsonaro.

A chapa de Wilson recebeu apoio do Partido Liberal (PL), Patriota, PMN, PTB, Republicanos, Avante, Partido Social Cristão (PSC), PRTB e Progressistas.

Eduardo Braga

Eduardo Braga, 62 anos, nasceu em Belém, Pará. Foi prefeito de Manaus, governador do Amazonas e ministro de Minas e Energia. É formado em engenharia elétrica pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas).

Começou a vida política como vereador e seguiu para deputado estadual pelo estado amazonense. Foi líder de governo na Assembleia Legislativa do Amazonas.