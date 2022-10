Regina Duarte é vaiada em teatro de São Paulo; veja vídeo

A atriz Regina Duarte foi hostilizada no Teatro Liberdade, em São Paulo, após ter sua presença notada na plateia do espetáculo "Clube da Esquina: Os Sonhos não Envelhecem" neste sábado (29). A ex-secretária da Cultura do governo Bolsonaro reagiu com acenos e poses aos gritos de "fora, Bolsonaro" e "aqui não é o seu lugar".

De acordo com informações da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Regina exibiu um aparelho celular com um adesivo de campanha do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) no momento da hostilização, como se estivesse filmando.

A REGINA DUARTE SENDO VAIADA NO TEATRO APOS A SESSAO DO MUSICAL "CLUBE DA ESQUINA" DO MILTON NASCIMENTO

OBS.: O MUSICAL SE PASSA NA EPOCA DA DITADURA!!!! #Lula2022 #ForaBolsonaro #Dia30é13 pic.twitter.com/Gmoy4tM7nG — henrique (@exslumdogsx) October 29, 2022

Nas redes sociais, porém, ela postou apenas um print do momento em que aparece sorrindo para o público contrário ao atual presidente.

Regina Duarte foi secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro e saiu sob a promessa de que chefiaria a Cinemateca Brasileira, o que não ocorreu. A atriz rompeu um contrato de 50 anos com a TV Globo para assumir a pasta, onde ficou por dois meses.