Quem é o filho caçula de Lula que viralizou nas redes sociais após a vitória do pai?

Luís Cláudio Lula da Silva, de 37 anos, filho mais novo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou uma foto com o pai logo após a vitória nas urnas, neste domingo (30), e viralizou nas redes sociais.

"O filho do Lula é lindo", elogiou uma internauta. "Gente, eu não sabia que o Lula tinha um filho gostoso assim", comentou outra. "Lula sogrão", brincou mais uma.

Luís Cláudio é educador físico. Ele é um dos três filhos biológicos que o petista teve com a ex-mulher, Marisa Letícia, falecida em 2017. No Instagram, ele tem 46,8 mil seguidores. Já no Twitter, são mais de 94 mil os que seguem o caçula do presidente eleito. Em ambas as redes sociais ele é bastante ativo.

Já preparou jogadores de futebol

Segundo o jornal O Globo, como educador físico, Luís Cláudio foi auxiliar de preparação de jogadores de clubes como São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Além disso, ele é dono da empresa LFT Marketing Esportivo, que organiza campeonatos de futebol americano.

Casado

Embora esteja sendo cortejado por boa parte dos usuários do Twitter, após a foto com Lula viralizar, Luís Cláudio é casado com Natália Schincariol. Nos comentários da postagem no Instagram, ela escreveu: "Homens da minha vida".

Legenda: Luís Cláudio é casado com Natália Schincariol Foto: Reprodução/Instagram

Após postar a foto com o pai, Luís Cláudio também postou uma imagem com a esposa, com os dois se olhando e sorrindo, e legendou: "Dias de luta, dias de glória".

Os outros filhos de Lula

Além de Luís Cláudio, Lula é pai biológico da jornalista Luiran, do empresário Fábio Luís e do publicitário Sandro Luís. Ele também é pai adotivo do administrador Marcos Cláudio, que é fruto do primeiro casamento de Marisa Letícia.