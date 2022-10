Que horas sai o resultado das eleições? Confira o horário do início das apurações

O segundo turno das Eleições 2022 será neste domingo (2), seguindo o horário de Brasília. A apuração começa logo depois do fechamento das urnas, marcado para as 17h. Ainda não há previsão oficial para divulgação do resultado.

Os eleitores irão decidir o futuro presidente e, nos 12 estados onde a decisão ficou para o segundo turno, o governador. Nas eleições presidenciais de 2018, o resultado terminou de ser apurado após as 23h.

Os boletins de urna, emitidos após a conclusão da votação, só serão divulgados após todas as seções serem fechadas.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 10.155 urnas disponíveis para a votação. Dessas, 8.950 são urnas eletrônicas e as outras 1.205 são de contingência, utilizadas em caso de necessidade.

Horário da votação

Essa é primeira vez que a votação no País segue o horário de Brasília. Devido ao fuso-horário, em alguns locais as urnas abrem e fecham mais cedo. Confira o horário de votação conforme a localidade:

Acre: das 6h às 15h;

Fernando de Noronha (PE): das 9h às 18h;

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: das 7h às 16h.

No Amazonas, a votação é diferente a depender do município:

Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença: das 6h às 15h;

Outros 51 municípios do Estado: das 7h às 16h.