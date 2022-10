Que horas sai o resultado das eleições? Veja horário do início das apurações

Os eleitores saem de casa neste domingo (2) para escolher os representantes aos cargos de presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. As urnas fecharão às 17h, no horário de Brasília, e a apuração inicia logo depois, ainda não tendo previsão oficial de término.

Nas eleições 2018, o resultado presidencial terminou de ser apurado após as 23h. É possível acompanhar o balanço das urnas em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As parciais só serão divulgadas após todas as seções do território nacional serem fechadas. Ao todo, são 10.155 urnas disponíveis.

Conforme o TSE, 8.950 são urnas eletrônicas e as outras 1.205 são de contingência. Elas só serão utilizadas em caso de necessidade.

Horário da votação

Em todo o País, pela primeira vez, a votação segue o horário de Brasília. Isso significa que, em alguns locais, as urnas abrem e fecham mais cedo. Confira o horário de votação conforme a localidade:

Acre: das 6h às 15h;

Fernando de Noronha (PE): das 9h às 18h;

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: das 7h às 16h.

Já no Amazonas, a votação é diferente a depender do município.