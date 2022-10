Quatro novos vereadores assumem vagas na Câmara Municipal de Fortaleza após eleições

Quatro vereadores de Fortaleza foram eleitos para a Assembleia Legislativa do Ceará nesse domingo (2). Com isso, a Câmara Municipal da Capital terá novos titulares como parlamentares municipais.

Deixarão as vagas os vereadores Carmelo Neto (PL), Antônio Henrique (PDT), Larissa Gaspar (PT) e Sargento Reginauro (União). A partir de fevereiro de 2023 eles assumem como deputados estaduais.

Os novos vereadores que assumirão as vagas são: Veríssimo Freitas (Republicanos), Carlos Mesquita (PDT), Dr. Vicente (PT) e Pedro Matos (PL).

Campeão de votos para a AL-CE, Carmelo cede lugar para Veríssimo Freitas (Republicanos). Já Antônio Henrique, atual presidente da Câmara Municipal, abre espaço para Carlos Mesquita (PDT), veterano na Casa desde 1992. Atualmente, ele substitui Dr. Elpídio Nogueira (PDT), que se afastou para gerir a Secretario de Cultura de Fortaleza. Por isso, outro representante passa a suprir a licença do secretário da Capital.

Até a eleição da nova Mesa Diretora na CMFor, no fim deste ano, quem comanda as sessões plenárias é o vice-presidente Adail Júnior (PDT).

Larissa Gaspar, por sua vez, cederá a titularidade a Dr. Vicente (PT). Este, como 1º suplente do PT na CMFor, já assumiu a cadeira de vereador duas vezes nesta legislatura. A primeira foi quando Guilherme Sampaio (PT), suplente de deputado estadual, cobriu a licença de Moisés Braz (PT), em 2021. Pouco tempo depois, Ronivaldo Maia (sem partido) afastou-se da Câmara após o caso da investigação de tentativa de feminicídio vir à tona, no fim do ano passado. Assim, Vicente voltou à Casa por mais quatro meses.

Também deixa a Câmara Municipal pela Assembleia Legislativa Sargento Reginauro. No seu lugar, assume o suplente de vereador Pedro Matos (PL). Este já esteve na Casa nesta legislatura, no começo deste ano e do ano passado. Nas duas ocasiões, cobriu licenças do próprio Reginauro e de Bruno Mesquita (Pros), respectivamente. O filho de Raimundo Gomes de Matos também foi suplente de vereador no mandato passado.

Confira a lista de deputados estaduais eleitos no Ceará em 2022:

1. Carmelo Neto (PL): 118.603 votos

2. Evandro Leitão (PDT): 113.808 votos

3. Marta Gonçalves (PL): 112.787 votos

4. Fernando Santana (PT): 111.639 votos

5. Sergio Aguiar (PDT): 97.522 votos

6. Romeu Aldigueri (PDT): 90.399 votos

7. Zezinho Albuquerque (PP): 85.138 votos

8. Dra Silvana (PL): 83.423 votos

9. Gabriella Aguiar (PSD): 83.128 votos

10. Renato Roseno (Psol): 83.062 votos

11. Cláudio Pinho (PDT): 82.267 votos

12. Osmar Baquit (PDT): 79.769 votos

13. Pr. Alcides Fernandes (PL): 79.207 votos

14. David Durand (Republicanos): 78.419 votos

15. Guilherme Landim (PDT): 76.726 votos

16. João Jaime (PP): 76.053 votos

17. Marcos Sobreira (PDT): 72.183 votos

18. Jeová Mota (PDT): 68.881 votos

19. Agenor Neto (MDB): 68.289 votos

20. Antonio Henrique (PDT): 67.148 votos

21. Lia Gomes (PDT): 67.000 votos

22. Queiroz Filho (PDT): 64.374 votos

23. Danniel Oliveira (MDB): 63.463 votos

24. De Assis Diniz (PT): 63.253 votos

25. Moises Braz (PT): 63.149 votos

26. Oriel Filho (PDT): 60.642 votos

27. Firmo Camurça (União): 57.836 votos

28. Salmito (PDT): 56.624 votos

29. Leonardo Pinheiro (PP): 56.059 votos

30. Alysson Aguiar (PCdoB): 55.449 votos

31. Davi de Raimundão (MDB): 55.112 votos

32. Dr. Oscar Rodrigues (União): 54.066 votos

33. Dr. Lucílvio Girão (PSD): 52.368 votos

34. Luana Ribeiro (Cidadania): 51.548 votos

35. Jô Farias (PT): 47.816 votos

36. Julinho (PT): 46.082 votos

37. Juliana Lucena (PT): 45.474 votos

38. Missias do MST (PT): 44.853 votos

39. Sargento Reginauro (União): 41.635 votos

40. Larissa Gaspar (PT): 37.887 votos

41. Felipe Mota (União): 36.949 votos

42. Dr Hugo (PSD): 36.880 votos

43. Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos): 35.149 votos

44. Emilia Pessoa (PSDB): 33.275 votos

45. Lucinildo Frota (PMN): 21.751 votos

46. Stuart Castro (Avante): 17.243 votos