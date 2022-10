Qual o histórico da disputa pela Presidência da República no Ceará desde a redemocratização

O Brasil prepara-se para passar pela sua nona eleição presidencial direta desde a redemocratização, com primeiro turno marcado para o domingo (2). Desde 1989, sete figuras passaram pelo comando do Executivo Nacional. Naturalmente, naquele ano, houve o maior número de candidatos ao cargo: 21. Com um processo de reabertura democrática recente, não faltaram partidos que quisessem deixar a sua marca na primeira eleição direta do pós-ditadura.

A disputa nacional, ao longo desse tempo, teve particularidades também entre o eleitorado cearense. Com base em dados da Justiça Eleitoral, o Diário do Nordeste relembra o histórico do resultado das urnas nas votações para presidente no Ceará.

Presidentes desde a redemocratização

Fernando Collor (PRN): 1990-1992

Itamar Franco (sem partido): 1992-1994

Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 1995-2002

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 2003-2010

Dilma Rousseff (PT): 2011-2016

Michel Temer (MDB): 2016-2018

Jair Bolsonaro (PL): 2019-até agora

Eleitos no primeiro turno

Apenas dois pleitos elegeram presidentes em primeiro turno desde 1989. Tratam-se dos de 1994, em que FHC recebeu 55,22%, e o de 1998, em que ele foi reeleito por 53,06% dos votos. As demais disputas foram decididas no segundo turno.

No primeiro caso, Fernando Henrique foi o preferido dos cearenses nas urnas, recebendo 61,19% dos votos contra 26,99% do segundo colocado no Estado, Lula. Já no segundo, o então presidente recebeu 30,30% dos votos e ficou atrás do petista, com 32,84%, e de Ciro Gomes (do PPS à época), com 34,23%, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Eleitos no segundo turno

Grande parte dos presidentes brasileiros do pós-Ditadura foi eleita em segundo turno. Foi o que aconteceu com Collor, Lula, Dilma e Jair Bolsonaro.

No primeiro caso, o candidato do PRN teve 33,09% de preferência do eleitorado cearense contra 19,43% de Leonel Brizola (PDT) no primeiro turno. Apesar do pódio no Estado, quem foi ao segundo turno com o primeiro colocado foi Lula, com melhor desempenho que Brizola a nível nacional na fase anterior. Contudo, Collor manteve a liderança no Ceará com 56,91% e foi eleito na apuração geral (53,03%), enquanto o petista teve 43,09% dos votos (46,97% na geral).

No segundo caso, derrotado nos pleitos anteriores, Lula se recuperou em 2002 e levou a eleição no segundo turno com 71,78% dos votos no Ceará (e 61,27% na geral), contra 28,22% de José Serra (do PSDB, que recebeu 38,73% na geral). Este, contudo, não foi o escolhido dos cearenses no primeiro turno, recebendo apenas 8,53% dos votos neste cenário. Nesta fase, lideraram a disputa no Estado Ciro Gomes (com 44,49%) e Lula (com 39,36%).

Com o término do segundo mandato do petista em 2010, a correligionária Dilma foi eleita naquele ano com duas rodadas de votação. Na primeira, os cearenses lhe deram 66,30% contra 16,36% de Serra. Na segunda, a disputa se repetiu com a vitória da primeira presidenta mulher do Brasil, por 77,35% a 22,65%.

A recondução ocorreu novamente em segundo turno no ano de 2014 contra Aécio Neves (PSDB). No Ceará, a gestora recebeu 76,75% dos votos, enquanto o adversário recebeu 23,25%. No primeiro turno, o placar ficou em 68,30% a 14,97% no Estado.

No pleito geral seguinte, em 2018, o segundo turno também decidiu o resultado. Jair Bolsonaro recebeu 21,74% dos votos, Fernando Haddad (PT) 33,12% e Ciro Gomes (PDT) 40,95% no Ceará. O pódio no Estado não foi igual ao nacional e, por isso, os dois primeiros se enfrentaram na última rodada de votação popular.

Apesar de sair vitorioso e ser eleito presidente, Bolsonaro novamente ficou atrás do petista na disputa pelo eleitorado cearense, levando 28,89% dos votos contra 71,11% de Haddad.

Disputa acirrada

Em pouco mais de 30 anos de voto popular, o Brasil não teve eleições tão apertadas quanto as de 2014. Naquele ano, Dilma Rousseff foi reeleita com uma margem muito pequena de vantagem na contagem nacional.

Enquanto a petista teve 51,64%, o adversário Aécio Neves teve 48,36% da preferência do eleitorado. Em todo o País, a diferença entre os dois foi de apenas 3,5 milhões de votos. Já no Ceará, aquele pleito ficou bem longe do acirramento: Dilma levou 76,75% dos votos e Aécio 23,25%.

As eleições mais apertadas do segundo turno no Estado foram no início do voto direto, ainda no ano de 1989. À época, Collor, com 56,91%, ficou a 13,82 pontos percentuais de distância de Lula, com 43,09%.

Terceiro colocado no Ceará e vitorioso a nível nacional, FHC, com 30,30%, ficou a 3,93 pontos percentuais do primeiro colocado Ciro Gomes, com 34,23%, em 1998. Este foi o pleito ao Planalto mais acirrado para os cearenses em um único turno.