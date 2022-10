Quais candidatos disputam Governo do Estado e Senado no Ceará

Neste domingo (2) os eleitores cearenses irão às urnas para escolher quem irá ocupar a cadeira de governador do Estado e a única vaga para o Senado Federal – além, claro, de eleger os ocupantes das cadeiras na Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

Na disputa para a sucessão estadual, seis candidatos se colocam na disputa para as eleições deste ano, enquanto quatro nomes concorrem à vaga no Senado.

O Ceará, assim como os demais entes de Federação, tem a representação de três senadores em Brasília. Para o cargo de Chefe do Executivo, há a possibilidade de segundo turno. No Senado a definição ocorre em apenas um turno.

Quem disputa a vaga ao Governo do Ceará em 2022

Legenda: Capitão Wagner é o candidato do União Brasil ao Governo do Estado Foto: Fabiane de Paula

Capitão Wagner (União Brasil)

O policial militar reformado e deputado federal Wagner Sousa Gomes, o Capitão Wagner tem 43 anos e entrou na vida pública em 2010, quando concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo, ao tentar assento como deputado estadual.

Legenda: Chico Malta é o candidado do PCB ao Governo do Estado Foto: Thiago Gadelha

Chico Malta (PCB)

Francisco Raimundo Malta de Araújo, o Chico Malta, é o candidato do Partido Comunista Brasileiro (PCB) para a disputa pelo Executivo Estadual deste ano. Aos 57 anos, essa é a primeira eleição que Chico Malta disputa, conforme consta na Justiça Eleitoral.

Legenda: Elmano Freitas é o candidato o PT ao Governo do Estado Foto: Thiago Gadelha

Elmano Freitas (PT)

O Partido dos Trabalhadores (PT) tem como candidato o advogado Elmano de Freitas. Ele é deputado estadual, sendo o líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Ceará. Foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Associações Militares, que investigou os motins da PM no Ceará.

Legenda: Roberto Cláudio é o candidato do PDT ao Governo do Estado Foto: Thiago Gadelha

Roberto Cláudio (PDT)

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra foi prefeito de Fortaleza por dois mandatos consecutivos, também foi deputado estadual. Esta é a quinta eleição que o pedetista concorre. Em seu histórico, não há nenhuma derrota eleitoral.

Legenda: Serley Leal é o candidato da Unidade Popular ao Governo do Estado Foto: Thiago Gadelha

Serley Leal (UP)

O candidato da Unidade Popular ao Governo do Ceará é Serley de Sousa Leal com o número 80. Com 40 anos, ele é natural do município de Iguatu, na Região Centro-Sul do Estado. Em 1997 se mudou para Fortaleza, onde iniciou sua militância política.

Legenda: Zé Batista é o candidato do PSTU ao Governo do Estado Foto: Divulgação

Zé Batista (PSTU)

O operário da construção civil Zé Batista é pedreiro e tem uma trajetória ligada à defesa dos interesses dos trabalhadores da área. Tem 48 anos e esta é a 2º eleição que disputa. Em 2020, concorreu a vereador em Fortaleza, mas não foi eleito.

Quem disputa a vaga do Ceará ao Senado Federal em 2022

Legenda: Camilo Santana é o candidato do PT ao Senado Federal Foto: Fabiane de Paula

Camilo Santana (PT)

O candidato foi governador do Ceará por dois mandatos. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, já foi deputado estadual e secretário de governo. Camilo Santana concorre pela primeira vez ao Senado.

Legenda: Carlos Silva é o candidato do PSTU ao Senado Federal Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

Carlos Silva (PSTU)

Carlos Silva é o candidato do PSTU ao Senado Federal. Ele se candidatou pela primeira vez em 2020, quando concorreu ao cargo de prefeito de Iguatu, município da Região Centro Sul do Estado.

Legenda: Erika Amorim é a candidata do PSD ao Senado Federal Foto: Fabiane de Paula

Érika Amorim (PSD)

A candidata foi eleita deputada estadual em 2018. Erika Amorim chegou a se candidatar à reeleição em 2022, e posteriormente renunciou. A parlamentar foi indicada pelo seu partido como candidata ao Senado Federal na chapa com o PDT.

Legenda: Kamila Cardoso é a candidata do Avante ao Senado Federal Foto: Fabiane de Paula

Kamila Cardoso (Avante)

Kamila Cardoso é a candidata do Avante ao Senado Federal. Ela se candidatou como vice-prefeita da Fortaleza em 2020 em uma chapa com Capitão Wagner (União), ficando em segundo lugar. Kamila Cardoso tem trajetória ligada às pautas sociais.