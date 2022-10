Presos podem votar? Entenda como pessoas privadas de liberdade participam das eleições

Uma parcela da população privada de liberdade tem direito a votar durante as eleições no Brasil. Conforme a Constituição, podem participar de pleitos os presos provisórios e os jovens que cumprem medidas socioeducativas. Neste ano, 12.963 indivíduos detidos provisoriamente podem exercer o direito de escolher representantes políticos, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Uma resolução do fórum federal classifica que preso provisório é a pessoa recolhida em estabelecimento penal sem condenação criminal transitada em julgado. Outro perfil privado de liberdade que também pode votar é o adolescente internado, entre 16 e 21 anos, submetido a medida socioeducativa de internação ou a internação provisória.

Segundo a Constituição, não pode votar detentos que já foram condenados em definitivo, ou seja, não possuem mais a possibilidade de recurso. Por esse motivo, eles ficam impedidos de participar das eleições ou se candidatarem enquanto durarem os efeitos da pena.

Como presos votam?

Os juízes eleitorais, sob a coordenação dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), disponibilizam seções eleitorais em estabelecimentos penais e em unidades de internação tratadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para que esses eleitores possam exercer a cidadania através do voto, conforme informações da Agência Senado.

Para que uma seção eleitoral seja instalada nos estabelecimentos penais ou nas casas de internação, é necessário o mínimo de 20 internos aptos a votar. O prazo para pedir a transferência temporária para votar nesses estabelecimentos terminou no dia 18 de agosto. Mesários e funcionários desses locais também podem votar nessas seções.

