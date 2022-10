Prefeito de Fortaleza, José Sarto, vota sozinho em Associação no bairro Luciano Cavalcante

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), votou na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no bairro Luciano Cavalcante, no segundo turno das Eleições 2022 para a Presidência da República, neste domingo (30). O gestor publicou a participação no pleito nas redes sociais.

Sarto não divulgou a agenda para o voto deste domingo e apareceu sozinho nos registros no local de votação – diferente do que aconteceu no primeiro turno, quando foi acompanhado por candidatos e políticos cearenses.

No dia 2 de outubro, o candidato ao Governo do Estado, Roberto Cláudio (PDT), o vice-prefeito da Capital, Élcio Batista (PSB), e a candidata ao Senado Federal, Erika Amorim (PSD) estavam ao lado do prefeito da Capital.

Neste domingo (30), o prefeito de Fortaleza não fez nenhuma declaração à imprensa sobre a disputa para a presidência. “Votei agora há pouco e exerci o meu direito como cidadão apaixonado pelo meu País. Viva a democracia!”, escreveu nas redes sociais.

Apoio de Sarto ao PT

Após o primeiro turno, o gestor articulou apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sarto reuniu vereadores da base aliada na Câmara Municipal para organizar a campanha de segundo turno para o petista.

“Decidimos nos posicionar a favor da candidatura que melhor dialoga com nosso projeto político para Fortaleza, o Ceará e o Brasil”, declarou na época.