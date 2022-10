Post de Casimiro no Twitter que desmente montagem é o mais curtido do País

O streamer e influenciador digital Casimiro foi ao Twitter, na noite deste domingo (23), negar que tenha declarado apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. O comentário foi feito após o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do presidente, publicar uma montagem de Cazé no Instagram segurando balões com o número 22. O posicionamento do streamer alcançou a marca de um milhão de curtidas, na tarde desta segunda-feira (24), e se tornou o tuíte mais curtido do Brasil.

"Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13", escreveu Casimiro, reforçando apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Bolsonaro no pleito.

Lula agradeceu pelo apoio do streamer e reforçou críticas à disseminação de fake news. "Sinto que tenhamos que passar por um processo eleitoral com tantas mentiras dos nossos adversários", escreveu, em resposta, o candidato.

Personalidades como a influenciadora Nath Finanças, a cantora Maria Rita, o humorista Gregorio Duvivier e a deputada federal eleita em São Paulo, Erika Hilton (Psol-SP), parabenizaram Cazé pela atitude.

Flávio Bolsonaro pediu desculpas

Flávio Bolsonaro também respondeu ao tuíte de Casimiro e pediu desculpas ao influenciador. Segundo ele, a postagem foi "equivocada".

"Peço desculpas pela postagem equivocada. Foi de minha assessoria, mas a responsabilidade não se transfere. Tão logo soube, mandei retirar imediatamente", escreveu o senador.

Entenda o caso

O filho mais velho do presidente da República publicou no Instagram, neste domingo, uma montagem de Casimiro na qual o streamer segurava dois balões formando o número 22, dando a entender que Cazé apoiava a reeleição de Bolsonaro.

Na foto original, publicada há alguns dias, o streamer segurava o número 29 para celebrar seu aniversário. Veja a postagem: