PontoPoder Cafezinho: Qual o recado das urnas no Ceará em 2022?

O PontoPoder Cafezinho, que vai ao ar nesta terça-feira (4), avalia o saldo das urnas na campanha eleitoral do Estado do Ceará.

Os cearenses elegeram Elmano de Freitas (PT) para governar o Estado pelos próximos quatro anos, além de Camilo Santana (PT) para a vaga no Senado. A disputa do Executivo foi decidida ainda no primeiro turno.

Quais fatores foram decisivos para que a eleição ao Governo fosse resolvida no primeiro turno? Como será o governo Elmano de Freitas? Qual será a influência dos Ferreira Gomes no novo governo?

Para discutir o cenário, participam do episódio de número #52 a editora e colunista de política do Sistema Verdes Mares, Jéssica Welma, e a repórter Letícia Lima. Comanda o programa o editor e colunista de política do Sistema Verdes Mares, Wagner Mendes.

Esta é uma edição extra do PontoPoder Cafezinho, que costuma ir ao ar todas as sextas-feiras. O conteúdo pode ser acessado pelos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

