PontoPoder Cafezinho: Qual o perfil dos deputados eleitos no Ceará?

O PontoPoder Cafezinho, que vai ao ar nesta sexta-feira (7), avalia a nova configuração da Assembleia Legislativa e da bancada cearense na Câmara dos Deputados após a eleição do dia 2 de outubro.

Enquanto o União Brasil e o PL consolidaram suas bancadas na Câmara dos Deputados, o PT dobrou a quantidade de parlamentares na Assembleia Legislativa.

As urnas revelaram ainda que a renovação dos cargos no Estado e em Brasília continuam relacionados às famílias e apadrinhamentos políticos.

O novo parlamento cearense é o que dialogará com o governador eleito, Elmano de Freitas (PT), na próxima legislatura.

Para discutir o cenário, participam do episódio de número #53 o colunista de política do Sistema Verdes Mares, Inácio Aguiar, e o repórter de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante.

Comanda o programa o editor e colunista de política do Sistema Verdes Mares, Wagner Mendes.

