PontoPoder Cafezinho: os impactos da vitória de Lula para o Ceará

A edição #57 do Podcast PontoPoder Cafezinho, que vai ao ar nesta sexta-feira (4), debate os impactos da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da derrota de Jair Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República.

Em meio aos primeiros movimentos de transição entre os dois governos, os colunistas de Política do Sistema Verdes Mares Inácio Aguiar e William Santos, sob apresentação do jornalista Wagner Mendes – editor e colunista de política do Sistema Verdes Mares –, avaliam primeiras reações políticas à vitória do petista e o que os cearenses podem esperar desse redesenho das forças.

O PontoPoder Cafezinho continua a cobertura política, sempre nas sextas-feiras. O conteúdo pode ser acessado pelos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

