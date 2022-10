Pesquisa para presidente do Ipec será divulgada nesta segunda feira (24); veja horário

O resultado da quarta pesquisa de intenção de voto para a presidência da República será divulgado pelo Ipec a partir das 18h desta segunda-feira (24). O levantamento foi encomendado pelo portal g1 e pela emissora Globonews.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o antigo chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disputam o segundo turno das eleições no próximo dia 30 de outubro. No primeiro turno, o petista obteve 48,43%, enquanto o atual mandatário atingiu 43,20%.

ÚLTIMA PESQUISA DO SEGUNDO TURNO

A terceira pesquisa Ipec, divulgada na última segunda-feira (17), apontou que Lula tem 50% da intenção de votos e Bolsonaro 43%.

Ainda conforme o último levantamento, votos em branco e nulos somam 5%, enquanto os indecisos representam 2%.

Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e de eleitores indecisos, a pesquisa registrou que Lula soma 54% e Bolsonaro 46%.

O Ipec entrevistou 3.008 pessoas em 184 municípios brasileiros, entre 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

