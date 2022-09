Pesquisa Ipec para presidente será divulgada hoje (26); veja horário

O resultado da 6ª pesquisa do Instituto Ipec com a intenção de votos para a Presidência da República será divulgado na noite desta segunda-feira (26).

A sondagem nacional estará disponível a partir das 18 horas no g1 e na Globonews, e depois no Jornal Nacional.

Outros dois levantamentos serão publicados até o próximo domingo (2), quando ocorrerá o primeiro turno das eleições. Na quinta-feira (29) e no sábado (1º), haverá pesquisas do Datafolha e novamente do Ipec, respectivamente.

5ª rodada Ipec

No levantamento anterior divulgado na última segunda-feira (19), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continuava na liderança com 47% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro (PL), com 31%.

Ciro Gomes (PDT) tinha 7%, Simone Tebet (MDB), 5%, Soraya Thronicke (União Brasil), 1%. Não pontuaram nessa rodada Felipe d'Ávila (Novo) e Vera (PSTU).

A sondagem foi realizada entre os dias 17 e 18 de setembro, com 3.008 entrevistados em 181 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.