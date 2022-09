Pesquisa Ipec para presidente será divulgada hoje (19); veja horário

A 5ª pesquisa de intenção de voto para Presidência da República do instituto Ipec será divulgada na noite desta segunda-feira (19). O levantamento foi contratado pelo G1, TV Globo e Globonews.

O resultado está marcado para ir ao ar a partir das 20h55 no Jornal Nacional. Após a divulgação na TV Globo, será a vez de G1 e GloboNews, com os números completos e análise de comentaristas.

Além do levantamento nacional, o Ipec divulgará pesquisa sobre a disputa pelos governos do Acre, Alagoas, Roraima e Tocantins.

Pesquisa anterior

Na pesquisa divulgada há uma semana, no dia 12 de setembro, Lula (PT) apareceu com 46% das intenções de voto no primeiro turno das eleições presidenciais, seguido do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 31%. Em terceiro lugar está Ciro Gomes (PDT), com 7%.

A sondagem foi realizada entre os dias 9 e 11 de setembro, com 2.512 entrevistados em 158 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.