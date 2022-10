Pesquisa Ipec para presidente é divulgada hoje (10); veja horário

A segunda rodada da pesquisa Ipec sobre o segundo turno da disputa à presidência da República será divulgada nesta segunda-feira (10). Os números de intenção de voto nos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) serão publicados a partir de 18h pelo g1 e pela GloboNews.

A eleição presidencial será decidida no próximo dia 30 de outubro. No primeiro turno, Lula e Bolsonaro terminaram com 48,43% e 43,2% dos votos, respectivamente.

Pesquisa anterior

Na primeira rodada do levantamento para o novo turno do pleito presidencial, divulgada no último dia 5 de outubro, Lula aparecia com 51% das intenções de voto. O atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), teve 43% das intenções de voto.

O Ipec entrevistou duas mil pessoas entre os dias 3 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.