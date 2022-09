Pesquisa Ipec Ceará: veja como os cearenses avaliam as gestões de Izolda Cela e Jair Bolsonaro

A atual gestão do Governo do Ceará, comandada por Izolda Cela (sem partido), é avaliada como ótima ou boa por 35% dos cearenses. Já outra parcela, de 34%, considera o atual governo como regular.

O índice de ruim ou péssimo foi citado por 11% dos entrevistados, enquanto 20% não souberam avaliar a gestão. Os dados estão na segunda pesquisa Ipec divulgados nesta sexta-feira (9).

Há pouco mais de uma semana, o Diário do Nordeste divulgou a primeira rodada da pesquisa Ipec com avaliação do Governo Izolda. À época, a gestão da mandatária era avaliada como ótima ou boa por 38% dos cearenses. Já outra parcela, de 33%, considerava o atual governo como regular.

O índice de ruim ou péssimo foi citado por 11% dos entrevistados, enquanto 19% não souberam avaliar a gestão. A governadora Izolda Cela assumiu o comando do Executivo do Ceará no último dia 2 de abril, quando o então governador Camilo Santana (PT) renunciou ao cargo para disputar vaga no Senado Federal.

Governo Federal

O Instituto perguntou aos cearenses a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Para 56%, a gestão é avaliada como ruim ou péssima. Entre os entrevistados, 22% consideram o governo ótimo ou bom, enquanto 20% consideram regular. Outros 3% não souberam opinar.

Na primeira rodada de pesquisa, o presidente teve a gestão avaliada como ruim ou péssima por 52% dos cearenses. Entre os entrevistados, 23% consideraram o governo ótimo ou bom, enquanto 22% apontaram como regular. Outros 3% não souberam opinar.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas em 56 municípios do Estado entre os dias 6 e 8 de setembro.

O levantamento foi realizado pelo instituto Ipec Inteligência e está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) sob protocolo número CE-08984/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-06797/2022.

O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas no formato presencial.