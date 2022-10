Pesquisa Ipec Ceará: Lula tem 66% dos votos válidos; Bolsonaro, 22%; Ciro, 9%

A quarta rodada da pesquisa Ipec no Ceará para a disputa pela Presidência da República, divulgada neste sábado (1°), aponta o ex-presidente Lula (PT) com 66% das intenções de votos válidos. Em segundo lugar, aparece o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), com 22%. Ciro Gomes (PDT), tem 9%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A candidata Simone Tebet (MDB) tem 2%, já Soraya Thronicke (União) têm 1% das intenções de votos válidos. Constituinte Eymael (DC), Felipe d’Avila (Novo), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Padre Kelmon (PTB) não pontuaram. Vera Lúcia (PSTU) não foi citada pelos eleitores.

Nesta última rodada da pesquisa, são considerados os votos válidos – quando são excluídos brancos, nulos e indecisos. Esse procedimento é o mesmo usado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial da eleição. Para um candidato vencer já no primeiro turno ele precisa atingir 50% dos votos válidos mais um voto.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, com eleitores votantes no Estado do Ceará. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos. O nível de confiabilidade é de 95%.

SE A ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA FOSSE HOJE E OS CANDIDATOS FOSSEM ESTES, EM QUEM O(A) SR.(A) VOTARIA? (VOTOS VÁLIDOS):