Pesquisa eleitoral Ipec para presidente será divulgada hoje (12); veja horário

Uma nova rodada da pesquisa Ipec para a Presidência da República sai na noite desta segunda-feira (12). O resultado da 4ª pesquisa de intenção dos votos será publicado pelo g1, a TV Globo e a GloboNews.

O levantamento será divulgado inicialmente no Jornal Nacional, a partir das 20h55. Posteriormente, os resultados sairão no g1 e na GloboNews.

Conforme o portal g1, o Ipec ainda divulgará levantamento sobre a disputa pelo Governo do Piauí.

Pesquisa Ipec

Em rodada da pesquisa Ipec divulgada na última segunda-feira (5), o candidato Lula (PT) apareceu com 44% das intenções de voto no primeiro turno das eleições, seguido do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), com 31%. Em terceiro lugar estava Ciro Gomes (PDT), com 8%.

Em quarto lugar, aparecia Simone Tebet (MDB), com 4%, ficando empatada na margem de erro com Ciro. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de setembro, com 2.512 entrevistados em 158 municípios brasileiros.

O levantamento foi divulgado no Jornal Nacional, com sondagem encomendada pela TV Globo. A margem de erro era de dois pontos percentuais.