Pesquisa Datafolha para presidente será divulgada hoje (9); veja horário

Uma nova rodada da pesquisa Datafolha para presidente sai nesta sexta-feira (9). Os eleitores começaram a ser ouvidos na quinta-feira (8).

O levantamento será publicado às 20 horas pelos veículos Folha de S. Paulo, TV Globo, Globonews e g1.

Como foi a última rodada da pesquisa

Para o resultado, foram entrevistadas pessoas em todas as cinco regiões do País. A pesquisa anterior mostrou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45% dos votos, contra 32% de Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) tinha 9%.

Um total de 5.734 pessoas em 285 municípios do País foram ouvidos na última pesquisa. A margem de erro foi de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Simone Tebet (MDB) apareceu em quarto lugar, com 5%. Ela esteve, inclusive, empatada na margem de erro com Ciro Gomes.