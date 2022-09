Pesquisa Datafolha para presidente será divulgada hoje (22); veja horário

Mais uma rodada de pesquisa Datafolha sobre a disputa à presidência da República foi divulgada nesta quinta-feira (22). Os números foram publicados a partir das 19h45min.

Na última pesquisa do instituto, divulgada há uma semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu com 45% das intenções de voto no primeiro turno. Na sequência, o presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu com 33%.

Ciro Gomes (PDT) estava com 8%, mantendo sua posição no terceiro lugar da corrida. Depois dele, estava Simone Tebet (MDB), com 5%.

Veja os números da última pesquisa

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 33%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 2%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Felipe d'Avila (NOVO): 0%

Vera (PSTU): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Padre Kelman (PTB): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 4%

Não sabe: 2%

Governos estaduais

Nesta quinta (22), também devem ser divulgados os números da pesquisa Datafolha sobre as disputas pelos governos do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais, além de dados da pesquisa Ipec sobre as corridas no Ceará, em Goiás, no Espírito Santo, na Paraíba e em Sergipe.

Essas pesquisas devem sair mais cedo, às 19h10min.

A pesquisa Datafolha é encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela Rede Globo.