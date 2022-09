Pesquisa Datafolha para presidente será divulgada hoje (15); veja horário

Será divulgada, na noite desta quinta-feira (15), uma nova rodada da Pesquisa Datafolha para presidente da República.

A divulgação será às 20h55. Além da intenção de voto para presidente, o levantamento terá avaliação do governo de Jair Bolsonaro (PL).

O instituto ainda divulga levantamento para os governos de São Paulo, Rio e Minas Gerais, a partir das 19h10.

Levantamento foi encomendado pela Folha de São Paulo, g1, TV Globo e Globonews.

Como foram as primeiras rodadas da pesquisa

No último dia 9, rodada da pesquisa Datafolha mostrava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45% das intenções de voto no primeiro turno e Jair Bolsonaro com 34%.

Ciro Gomes (PDT) tinha 7% e Simone Tebet (MDB), 5%.

Em relação ao levantamento anterior do instituto, divulgado no dia 1º de setembro, Lula permaneceu com o mesmo percentual de intenção de votos. Bolsonaro foi de 32% para 34%. E Ciro, que tinha 9%, somou 7%.