Pesquisa Datafolha para presidente é divulgada nesta sexta-feira (14); veja horário

A segunda pesquisa de intenção de voto para a presidência da República será divulgada pelo Datafolha a partir das 18h desta sexta-feira (14). O levantamento foi encomendado pela TV Globo.

2º turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) se enfrentam no 2º turno das eleições no dia 30 de outubro. Os presidenciáveis obtiveram 48,43% e 43,20% dos votos válidos no 1º turno.

Na sondagem anterior do Datafolha, divulgada na última sexta-feira (7), Lula tinha 49% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro acumulava 44%.