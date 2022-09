Pesquisa Datafolha para presidente é divulgada hoje (29); veja horário

Mais uma rodada de pesquisa Datafolha sobre a disputa à presidência da República será divulgada nesta quinta-feira (29). Os números serão publicados a partir de 18h. Na TV Globo, as estatísticas serão mostradas durante o Jornal Nacional, a partir de 20h.

Devido à proximidade com a data das eleições, que ocorrerão neste domingo (2), serão priorizados os votos válidos, ou seja, que excluem brancos e nulos.

Cenário atual

Na última pesquisa do instituto, divulgada há uma semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu com 47% das intenções de voto no primeiro turno. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu em seguida, com 33%.

Ciro Gomes (PDT) estava com 7%, mantendo sua posição no terceiro lugar na disputa. Depois dele, com 5%, estava Simone Tebet (MDB).

Veja os números da última pesquisa

Lula (PT): 47% (45% na pesquisa anterior, de 15 de setembro)

Jair Bolsonaro (PL): 33% (mesmo % da pesquisa anterior)

Ciro Gomes (PDT): 7% (8% na pesquisa anterior)

Simone Tebet (MDB): 5% ((mesmo % da pesquisa anterior)

Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (2% na pesquisa anterior)

​Em branco/nulo/nenhum: 4% (4% na pesquisa anterior)

Não sabe: 2% (2% na pesquisa anterior)

A pesquisa Datafolha é encomendada pela Folha de S. Paulo e pela Rede Globo.