O que é abstenção nas eleições?

Nas eleições, as abstenções representam o número de eleitores que não compareceu para votar. No primeiro turno das eleições de 2022, as abstenções somaram 32.770.841 votos (20,95%).

Ainda não há dados sobre o número de faltantes no segundo turno, realizado neste domingo (30). Assim como as abstenções, os votos brancos e nulos não representam voto para nenhum candidato, mas impactam no total de votos válidos.

No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados entre 18 e 70 anos. Quem não comparecer às urnas nos dias de votação, precisa justificar a ausência.

Caso os eleitores não votem ou não justifiquem a ausência, é necessário pagar multa.

Como justificar a ausência no dia da eleição

Pelo aplicativo e-Título

No Formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral, que deve ser apresentado preenchido nas Mesas Receptoras de Justificativa (MRJs) ou de justificativas instaladas para essa finalidade nos locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Cartórios Eleitorais.

Acesse aqui os locais de justificativa no Ceará

Como justificar o voto pós-eleição

A ausência pode ser justificada até 60 dias após cada turno de votação.

No caso do pós-pleito, deverão ser apresentadas documentações que comprovem o motivo da ausência. A autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título analisará o pedido.