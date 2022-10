Nova pesquisa Datafolha para presidente deve sair hoje (7); veja horário

O Instituto Datafolha divulga, nesta sexta-feira (7), a primeira pesquisa de intenção de voto para Presidência no segundo turno das Eleições 2022. Os dados apuram a preferência dos eleitores entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

No primeiro turno, realizado no último domingo (2), Lula saiu na frente, com 48,43% dos votos válidos (que desconsideram brancos e nulos). Já Bolsonaro teve 43,20%.

Os dados da pesquisa devem estar disponíveis no Diário do Nordeste a partir das 17h05. Além da pesquisa nacional, será divulgado também levantamento do Datafolha sobre a disputa pelo governo de São Paulo.

Última pesquisa

O último levantamento do Datafolha foi divulgado na véspera do primeiro turno, em 1º de outubro. A pesquisa questionou os entrevistados sobre a preferência em relação a um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro.

As respostas indicaram que o petista venceria a disputa e conquistaria o cargo de presidente com 54% dos votos, ante 38% do chefe do Executivo.