Moraes determina remoção de postagens de Janones que ligam Bolsonaro a Roberto Jefferson

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a remoção de postagens do deputado André Janones (Avante-MG) que ligam o ex-deputado Roberto Jefferson ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A coligação do atual chefe do Executivo solicitou à Corte a retirada do conteúdo dos perfis do parlamentar.

De acordo com informações do portal g1, os advogados alegaram que “André Janones, de forma vil e com o intuito de se aproveitar de uma situação abominável para angariar votos para através de informações sabidamente falsas, iniciou uma série de postagens tentando associar Roberto Jefferson à coordenação da campanha presidencial de Jair Bolsonaro à reeleição para o cargo de Presidente da República, bem como o apoio deste aos atos criminosos perpetrados contra a Polícia Federal”.

Segundo Moraes, foi verificada a “existência de divulgação de fato sabidamente inverídico e descontextualizado”.

Multa diária de R$ 100 mil

Com a decisão, foi determinado que Janones e as redes Twitter e Instagram removam as postagens imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. Além disso, o deputado está proibido de publicar novos comentários com o mesmo conteúdo.

“De fato, o conteúdo veiculado nas postagens realizadas pelo representado, em 23/10/2022, se descolam da realidade, por meio de inverdades e suposições, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente, a crer que Roberto Jefferson seria o coordenador de campanha de Jair Messias Bolsonaro e que o candidato teria manifestado apoio aos atos criminosos cometidos na data de hoje [domingo]”, afirmou Moraes.

De acordo com o presidente do TSE, Bolsonaro afirmou "repudiar os atos criminosos cometidos”, “em sentido contrário ao afirmado” por Janones, “de modo que os conteúdos impugnados decorrem de interpretação e presunção tendente a desinformar o eleitorado sobre a posição do candidato no caso do episódio, com repercussão nacional”, pontuou Moraes.

Prisão de Roberto Jefferson

Alexandre de Moraes determinou a prisão de Roberto Jefferson após o ex-deputado divulgar novos vídeos com ataques ao processo eleitoral e aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Agentes federais foram até a casa de Jefferson para cumprir o mandado, mas foram recebidos a tiros.

Em nota, a PF informou que dois agentes ficaram feridos, "mas passam bem".

O ex-deputado teria usado câmeras do circuito de segurança para monitorar a movimentação dos agentes. O episódio aconteceu nesse domingo (23), na casa do ex-parlamentar, em Levy Gasparian, no Rio de Janeiro.