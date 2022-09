Michelle Bolsonaro propõe jejum pelo Brasil a quatro dias das eleições

Michelle Bolsonaro, primeira-dama do Brasil, fez pedido para que cidadãos e cristãos rezem e façam jejum "pela nação". A solicitação foi feita por meio das redes sociais nesta quarta-feira (28).

Em um vídeo de um minuto, legendado e editado, um locutor narra o pedido. Nas imagens, aparecem pontos turísticos do país, como a Praça dos Três Poderes, em Brasília.

"Clamor e jejum pela nossa nação. Clame e declare: O Brasil é do Senhor Jesus!", escreveu Michelle Bolsonaro na legenda. Com uma citação da Bíblia, o narrador do vídeo marca dia e horário para que quem é "cidadão e cristão" faça jejum e reze.

Na narração, o vídeo publicado cita um "novo tempo de prosperidade". "Clame ao senhor Jesus por nosso país. Ninguém tem o poder como o da igreja. Vamos suplicar a Deus para que nos livre dos corruptos que saquearam o nosso país", declara.