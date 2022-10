Michelle Bolsonaro chama Kelmon de 'padre mais amado do Brasil'; veja vídeo

A primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou vídeo relatando ter passado o dia na festa de aniversário de Kelmon Luis da Silva Souza (PTB), na última sexta-feira (21). A gravação, em que parabeniza "o padre mais amado do Brasil", foi publicada dois dias antes de Roberto Jefferson (PTB) atacar agentes da Polícia Federal.

O ex-deputado federal é padrinho político de Kelmon, que assumiu a vaga deixada por Jefferson nas eleições 2022 quando a candidatura dele foi barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve Kelmon como parceiro em "dobradinhas" durante debate na TV Globo no primeiro turno - mas nega relação com Jefferson.

No vídeo, Michelle aparece ao lado de outras bolsonaristas, como a senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF), explicando que o motivo das "caras de cansadas" era porque passaram o dia na festa.

"Parabéns, padre Kelmon, o padre mais amado do Brasil! Deus te abençoe, meu querido, viva o padre Kelmon", disse.

Relação entre Padre Kelmon e Roberto Jefferson

Jefferson ia concorrer ao cargo de presidente nas Eleições de 2022, mas não pôde efetivar o registro após negativa do TSE. Assim, Kelmon entrou nessa corrida pelo PTB, tendo o ex-deputado federal como padrinho político.

No último domingo (23), Jefferson, que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e cumpria prisão domiciliar desde o início do ano, atirou e jogou uma granada contra agentes da PF, atingindo dois deles.

Em meio à confusão, Padre Kelmon foi o responsável por entregar um fuzil de Jefferson aos policiais federais, em Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro.

Kelmon entregou o armamento enquanto o ex-deputado ainda resistia a uma abordagem da PF em cumprimento à ordem de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

"Reagi. Não vou me entregar. Só saio daqui morto. Chega, cansei de ser humilhado. O Alexandre de Moraes mandou a Polícia duas vezes vir na minha casa revistar", disse o político.

Crítica de Bolsonaro

Ainda no domingo, Jair Bolsonaro (PL) foi às redes sociais para manifestar "repúdio" aos ataques feitos pelo aliado Roberto Jefferson à ministra Cármen Lúcia, e ao que chamou de "ação armada" de Jefferson contra os agentes da Polícia Federal.

Legenda: Bolsonaro afirmou que determinou a ida do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro para acompanhar o "andamento deste lamentável episódio". Foto: Reprodução/Redes Sociais

Conforme a Folha de S.Paulo, Bolsonaro tentou se desvencilhar do Jefferson, alegando não ter foto ao lado dele ou manter qualquer ligação com o ex-deputado. Além das crítica, ainda chamou o político de "bandido" e se solidarizou com os policiais feridos.

Porém, apesar de alegar não ter ligação com Jefferson, levou Padre Kelmon ao palanque em evento no sábado (22). "Eu o chamo de padre que caiu do céu. Obrigado, Kelmon", disse.