Marcelo Arruda, ex-governador do Distrito Federal, tem candidatura barrada pelo TSE

O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (PL), teve a candidatura a deputado federal barrada por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (29).

O Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF) chegou a deferir o registro da candidatura, mesmo o político tendo sido condenado por improbidade administrativa na Operação Caixa de Pandora.

No entanto, essa decisão havia sido questionada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que impugnou o registro exatamente pelo crime.

Atendendo ao pedido do órgão, os ministros do TSE entenderam que as mudanças na lei de improbidade administrativa publicadas no ano passado não se aplicam ao ex-governador, porque a condenação ocorreu antes das alterações.

Caixa de Pandora

Em 2009, veio a público um escândalo envolvendo a compra de apoio de deputados distritais na Câmara Legislativa do DF (CLDF) pelo governo José Roberto Arruda. A ação ficou conhecida como "Caixa de Pandora" ou "mensalão do DEM".

Imagens registraram Arruda recebendo uma sacola com R$ 50 mil das mãos de Durval Barbosa. À época, Durval era secretário de Relações Institucionais do governo e, depois, veio a se tornar delator do esquema.

Arruda alegou que o dinheiro era uma doação para a compra de panetones que seriam distribuídos para famílias carentes de Brasília.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), Arruda forjou e imprimiu recebidos, que foram rubricados por Durval Barbosa. Em 2010, a Polícia Federal comprovou a fraude.