Lula vota pela manhã no ABC Paulista

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência pelo PT, votou na manhã deste domingo (2) em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O ex-presidente que tenta voltar ao cargo chegou por volta das 8h15 na escola estadual João Firmino, no bairro Assunção. Ao deixar a urna, Lula beijou o comprovante de votação antes de deixar a sala.

Chefe de dois mandatos consecutivos no Planalto, o petista reúne antigos opositores em seu apoio e lidera, atualmente, as intenções de votos contra seu principal rival, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Natural de Garanhuns, em Pernambuco, Lula, de 76 anos, disputa o posto pela sétima vez, tentativa que iniciou em 1989. No pleito de 2018, foi novamente candidato ao cargo, mas seu nome foi impugnado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após prisão no âmbito da Operação Lava Jato. Contudo, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações do ex-presidente em abril do ano passado, deixando o caminho livre para que o petista participasse novamente da disputa.

Plano de governo de Lula

O documento com propostas para uma eventual gestão de Lula contém 21 páginas, nas quais o candidato estabelece compromissos e elenca as medidas que pretende colocar em prática no mandato, caso eleito. Ao todo, são três eixos de atuação. O plano de governo trata, inicialmente, do desenvolvimento social. Assim, o presidenciável propõe a elaboração de uma nova legislação trabalhista que garanta direitos a todas as formas de ocupação, como os trabalhadores autônomos e os mediados por aplicativos, por exemplo.

Na mesma seara, Lula pretende direcionar investimentos a áreas estratégicas, como habitação e reforma agrária, com o objetivo de gerar empregos. Além disso, o presidenciável quer retomar programas como o Mais Médicos e fortalecer a Farmácia Popular e o Complexo Econômico e Industrial da Saúde (Ceis).

Já na área de desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática, o postulante quer promover a inserção ocupacional e o assentamento de novos tipos de indústrias e serviços por meio de investimentos na infraestrutura urbana, nas comunicações e nas mudanças dos padrões de consumo e produção de energia.

Ele ainda indica a revogação do teto de gastos e a revisão do atual regime fiscal do País com uma reforma que reduza a tributação do consumo e que desonere, progressivamente, os produtos com maior valor agregado e tecnologia embarcada no comércio internacional. O petista também propõe a retomada da antiga política de preços dos combustíveis e do gás no País, considerando apenas o custo nacional sem submissão a questões internacionais.

Já para a defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania, Lula propõe recuperar a política externa brasileira cooperando internacionalmente com a América Latina e a África. Ainda no campo das relações diplomáticas, o petista pretende fortalecer a integração da região com o elo construído no Mercosul, na Unasul, na Celac e nos Brics.