Lula perdeu eleitores em cinco cidades do Ceará do primeiro para o segundo turno

Em disputas eleitorais realizadas em dois turnos, a expectativa é de que os candidatos consigam melhorar o desempenho. No caso da eleição neste ano, no entanto, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reduziu a votação que recebeu em cinco municípios cearenses. Apesar do percalço, o petista venceu nestas cidades com apoio superior a 80%.

Em Choró, no Sertão Central, o candidato do PT recebeu 181 votos a menos no último domingo (30). Nessa cidade, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) ampliou o número de apoiadores em 166. No fim, mesmo com o menor número de apoiadores nas urnas, o presidente ainda recebeu 82,65% dos votos da cidade.

Caso semelhante ocorreu em Ibaretama, também no Sertão Central, onde o petista recebeu 80,66% dos votos. Lula teve um “déficit” de 91 eleitores entre os dois turnos, enquanto o candidato do PL recebeu 236 votos a mais.

Em Caridade, no Sertão de Canindé, o petista contabilizou 102 votos a menos no segundo turno. Ainda assim, venceu Bolsonaro na cidade com 81,52% do eleitorado ao seu lado.

Em Banabuiú, no Sertão Central, onde teve 83,23% dos votos, e em Potiretama, no Vale do Jaguaribe, onde recebeu 85,62%, o candidato do PT teve uma redução de 74 e 27 votos, respectivamente.

Apoio nas urnas

Nos outros 179 municípios cearenses, o petista conseguiu ampliar a vantagem em relação ao atual presidente, seu adversário.

Ao todo, o candidato do PT recebeu 229,5 mil votos a mais no Ceará entre o primeiro e o segundo turno, o que lhe rendeu uma vantagem total de 2,1 milhões de eleitores no Estado em relação a Bolsonaro.