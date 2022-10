Live PontoPoder: Rumos do PDT, Lula x Bolsonaro e saúde mental na reta final da campanha

Jornalistas do Diário do Nordeste comentam, a partir das 17 horas desta quinta-feira (27), como estão sendo os últimos dias de campanha eleitoral no Ceará na disputa presidencial entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Sem a presença dos candidatos nessa reta final, parlamentares e lideranças partidárias estão à frente dessa tentativa final de conquistar o voto dos cearenses.

Os colunistas do PontoPoder Wagner Mendes e Inácio Aguiar junto com a repórter Luana Barros também falam sobre as estratégias para 'sobreviver' à apuração e de que forma a política tem afetado a saúde mental da população, inclusive com estratégias para lidar com a pressão causada pelo período eleitoral.

E com a decisão eleitoral cada vez mais próxima, os jornalistas também vão falar qual deve ser os rumos do PDT no Ceará após o resultado das urnas. Ainda com as maiores bancadas cearenses tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara dos Deputados, o PDT viu o candidato ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio, chegar em terceiro na disputa estadual.

O candidato a presidente, Ciro Gomes (PDT), também perdeu, pela primeira vez, no Ceará – ficando em terceiro lugar atrás de Lula e Bolsonaro. Em um partido ainda dividido depois de rusgas deixadas pelo período eleitoral, quais as projeções para a reorganização da legenda e como ela deve se comportar durante a gestão do governador eleito, Elmano de Freitas (PT).

A live do PontoPoder será realizada todas as quintas-feiras, às 17h, no Youtube do Diário do Nordeste.