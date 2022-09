Jornalistas do Diário do Nordeste comentam resultado da 3ª pesquisa Ipec Ceará

O Diário do Nordeste realiza a partir das 13h30 desta quinta-feira (22) live para comentar os resultados da terceira pesquisa de intenção de voto do Intituto Ipec Inteligência, que será divulga no CETV 1ª edição, da TV Verdes Mares.

A transmissão irá ocorrer no perfil do Youtube do Diário do Nordeste. Os colunistas de política Jéssica Welma, Wagner Mendes e Inácio Aguiar irão comentar os resultados do levantamento, mostrando como os postulantes pontuaram desde o primeiro levantamento Ipec – divulgado em 1º de setembro.

A pesquisa mostra o cenário de intenção de voto dos candidatos que disputam o Governo do Estado e do Senado Federal. Também deve sair os resultados de rejeição dos postulantes.

A pesquisa, feita pelo Instituto Ipec Inteligência, foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil