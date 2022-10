Joice Hasselmann, ex-aliada de Bolsonaro, perde 99% dos votos e não se reelege deputada em SP

A antiga aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL), a candidata Joice Hasselmann (PSDB-SP) não foi reeleita deputada federal nesse domingo (2). Em 2018, ela foi a mulher mais votada para o cargo, mas, em quatro anos de mandato, perdeu mais de um milhão de votos.

No pleito passado, a jornalista teve 1.078.666 votos, mas neste ela conseguiu somente 13.679.

A política chegou a ser a líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, mas, em 2019, perdeu o posto após entrar em conflito com os filhos do chefe do Executivo nacional. O senador Eduardo Gomes (MDB-TO) assumiu a função no lugar dela.

No mesmo ano, Hasselmann e o presidente romperam relações e passaram a se atacar publicamente. O filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também entrou na briga e associou a imagem da parlamentar ao personagem principal do desenho animado Peppa Pig, nas redes sociais.

Ela ainda teve atritos públicos com outros colegas de partido, como a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).

Em 2020, a política se candidatou à Prefeitura de São Paulo, mas perdeu, o que levantou boatos sobre o futuro na carreira política. Ao jornal Folha de S.Paulo, ela negou um encolhimento político e prometia unir a direita para próximos pleitos.

"Meu futuro é de reposicionar a direita no Brasil, a direita que Bolsonaro primeiro juntou em torno do projeto de tirar o PT do poder e depois ele explodiu. Eu não sou de se matar com a unha, então o céu é o limite", disse.