Governadora Izolda Cela comemora vitória de Lula

Minutos após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), comemorou o desempenho do petista ao derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Uma alegria enorme invade o coração. Lula volta a ser o nosso presidente. Viva a democracia! Viva o Brasil! Viva o nosso Ceará”, disse a governadora.

Izolda e Lula se aproximaram após a mandatária deixar o PDT. Ainda no primeiro turno, ela declarou apoio ao petista. Izolda também gravou vídeos para a campanha do PT durante encontro com o presidente em São Paulo.

