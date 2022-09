Fernando Henrique Cardoso defende 'voto pró-democracia' nas eleições deste ano

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu, em nota publicada nesta quinta-feira (22), o que chamou de "voto pró-democracia" no pleito deste ano. O sociólogo pediu que os eleitores escolham candidatos que tenham afinidade com pautas sociais, econômicas, inclusivas e ambientais.

"Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual”, citou.

FHC continuou dizendo que o voto deve ser dado para o postulante que "se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional".

Foto: Reprodução

Sem lado

O político não citou nenhum dos presidenciáveis nominalmente. O partido dele, o PSDB, integra a chapa de Simone Tebet (MDB) e indicou a senadora Mara Gabrilli como candidata a vice-presidente.