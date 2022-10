Evento reúne empresários para fortalecer campanha de Bolsonaro no Ceará

Empresários e entidades representativas da indústria, do comércio e da agropecuária cearense se reuniram, nesta sexta-feira (28), com o presidente do PL Ceará, Acilon Gonçalves, e com a advogada Kamila Cardoso (Avante), que ficou em segundo na disputa pelo Senado, para traçar estratégias a fim de fortalecer a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) na reta final do segundo turno no Estado. O encontro ocorreu no auditório do BS Design, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Na ocasião, Acilon Gonçalves pediu para o grupo de empresários fortalecer a comunicação da campanha do presidente, principalmente em suas próprias redes sociais, para divulgar as propostas defendidas por Bolsonaro.

A meta, segundo ele, é diminuir a diferença de votos entre o ex-presidente Lula (PT) e Bolsonaro no Ceará, de 42 pontos percentuais para 35 pontos ou menos. Essa redução representaria cerca de 400 mil eleitores a mais votando em Bolsonaro.

Legenda: Acilon pediu um forte engajamento nas últimas 48 horas de campanha Foto: Fabiane de Paula

"Eu tenho certeza que aqui, em um minuto de informação, nós conseguimos alcançar 100 mil pessoas. Então, é preciso que cada um hoje passe a informação para a sua rede de contatos. O corpo a corpo é muito importante, mas não dá tempo, pessoal. Não dá tempo. Então, é preciso que vocês todos mandem essa mensagem", discursou Acilon, que também é prefeito do Eusébio.

Acilon Gonçalves Presidente de PL Ceará e prefeito do Eusébio "Nós temos que combater a mentira com a verdade. Por isso é importante que cada um que está aqui comuniquem para o seu povo, que é preciso lutar pelo Brasil, lutar pelo nosso Estado, pela nossa gente"

Um dos organizadores do evento, o empresário Beto Studart, ex-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), ressaltou a importância do evento para garantir a posição de Bolsonaro no Ceará e engajar os militantes na campanha.

Legenda: O empresário reforçou a importância de atrair votos indecisos para o presidente Foto: Fabiane de Paula

"A nossa intenção agora é trabalhar com aquelas pessoas que ainda estão indecisas, devido ao risco que o Brasil está correndo do Lula ganhar. O Lula não vai ganhar. Lógico, ele vai perder. Mas esse é um risco que a gente tem que trabalhar para sair dessa situação tão apertada. Situação extremamente difícil, nós temos que trabalhar até a última hora tentando reverter os votos", reforçou Beto Studart.

Ex-candidata a senadora, a advogada Kamila Cardoso ressaltou a importância de unificar o discurso em torno da campanha do presidente para mostrar que o mandatário tem uma forte base de apoio no Ceará.

"Vamos convencer voto a voto, mostrar realmente que a campanha está tomando as ruas. Agora está todo mundo declarando apoio, pessoas demonstrando, adesivando seus carros. Então, acho que é uma oportunidade da própria população como um todo ver que tem sim apoio a Bolsonaro. É fato que nós temos um estado que tem a grande maioria PT, mas que existem pessoas que pensam diferente, que têm outro tipo de postura, que querem preservar a sua liberdade em favor da vida. Então, é trazer um discurso único hoje", acrescentou

Estratégias

Em relação as estratégias que devem ser utilizadas na campanha, Acilon propôs que cada um dos empresários fizesse também um vídeo de apoio ao presidente e divulgasse vídeos de autoridades que também o apoiam. Na ocasião, ele também pediu para que todos possam ir votar de verde e amarelo no dia 2 de outubro.

Acilon Gonçalves Presidente do PL Ceará e prefeito de Eusébio "Cada um produz o seu (vídeo) e manda para o seu público. Quem é o nosso público? Nossos funcionários, nossos amigos, nossos colaboradores. Enfim, esse pessoal, que a gente vai atingir uma grande legião"