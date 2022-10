Érika Amorim, candidata ao Senado no Ceará, vota em Caucaia

A candidata do PSD ao Senado Federal, Érika Amorim, votou por volta das 16h20 deste domingo (2) no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Ela chegou à Escola Danilo Dalmo da Rocha Correia acompanhada do esposo e candidato a deputado federal, Naumi Amorim, e do candidato ao Governo do Estado, Roberto Cláudio (PDT).

Em entrevista ao Diário do Nordeste no local, Érika fez um balanço positivo da campanha e voltou a destacar a defesa de pautas ligadas às mulheres.

“Embora tenha chegado já um pouco atrasada (na campanha), mas fui muito bem acolhida. Percorremos o Ceará levando a nossa mensagem, nossa intenção de representar as mulheres do nosso Estado, mas também todo o povo cearense”, declarou em entrevista.

Érika Amorim está no primeiro mandato como deputada estadual e foi a mulher mais votada para o cargo no Ceará, em 2018, com 86.320 votos. Ela é formada em Administração de Empresas e é mestranda em Ciência Política. Érika é esposa do ex-prefeito de Caucaia Naumi Amorim.

VEJA QUEM SÃO OS OUTROS CANDIDATOS AO SENADO PELO CEARÁ:

CAMILO SANTANA (PT)

Camilo Santana é candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) e foi oficializado em 30 de julho. O nome do ex-governador do Ceará já era cotado para a disputa desde a renúncia à liderança do Executivo estadual, realizada antes do prazo para desincompatibilização eleitoral.

CARLOS SILVA (PSTU)

Carlos Silva é candidato do PSTU e foi escolhido para disputar o cargo em evento do partido que definiu também as escolhas para governador e vice. Ele é natural de Iguatu (CE).

KAMILA CARDOSO (AVANTE)

Kamila Cardoso é candidata ao Senado pela coligação "União pelo Ceará" e sua candidatura foi oficializada em convenção realizada no início de agosto. Ela é advogada e foi candidata a vice-prefeita de Fortaleza em 2020, ao lado do atual candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner.