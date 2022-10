Empresária vota com vestido de noiva em Goiás após sair da própria festa de casamento

Foi acompanhada das damas de honra e do cerimonialista, que a empresária Alzenice Rocha chegou em Jataí, no sudoeste de Goiás, para votar neste domingo (30). Após sair da própria festa de casamento, decidiu ir ainda com o vestido de noiva para o seu local de votação.

Em entrevista ao g1, ela disse que valoriza o direito à cidadania e explicou que se voltasse para casa, a fim de descansar, poderia acabar pendendo a hora da votação.

Apesar de ter se esforçado para não perder o voto, relatou que o marido foi para casa depois da festa, que começou na noite de sábado (29).

Alzenice Rocha Empresária “A festa começou ontem (29) às 18h30 e acabou agora (na manhã de domingo). Se eu dormisse eu não ia votar e eu precisava votar”.

Conforme explicou, a ida ao local de votação não foi planejada, mas decidida com a chegada do fim da festa.

"Estou só a emoção de poder exercer esse voto, porque acredito muito no meu direito de cidadania, que esse voto faz a diferença. Agora eu vou dormir e só acordar amanhã”, relatou.