Embates e troca de acusações entre candidatos ao Governo marcam novo debate

Os três candidatos mais competitivos ao Governo do Ceará participaram de um encontro, nesta segunda-feira (12), durante novo debate eleitoral. A discussão, promovida pelo Grupo de Comunicação O Povo, ficou marcada por ataques entre os postulantes, com trocas de críticas e acusações entre Capitão Wagner (União Brasil), Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT).

O embate entre Capitão Wagner e Elmano de Freitas foi um dos focos de tensão do debate. Ao ser questionado sobre o passe livre na Região Metropolitana de Fortaleza e sobre esgotamento sanitário, Wagner repetiu que “se garantia” sem depender de “padrinhos políticos”.

Motim no Ceará

Em resposta, o petista voltou a acusar o adversário de organizar os motins da Polícia do Ceará ocorridos em 2012 e 2020. “O candidato Wagner fala toda hora ‘eu me garanto’. Acho que ele se garante em fazer motim. Nisso sei que ele se garante”, disse.

“O problema do ódio e dessa sua aparente tranquilidade é que não vi isso de se garantir quando teve motim de policiais armados que tomaram viaturas de outros policiais, de policiais mandando comerciante fecharem lojas. Não vi você se garantir, vi você omisso, fraco, sem coragem de dizer o que tinha que ser dito”, atacou Elmano.

O suposto envolvimento de Wagner nos motins foi um dos principais ataques usados pelos adversários dele em 2020, quando o oposicionista enfrentou o então candidato José Sarto (PDT) para a Prefeitura de Fortaleza. À época, Camilo Santana (PT), então governador, encabeçou as acusações, que foram usadas também no programa eleitoral do PDT contra o opositor.

Apesar dos ataques no debate desta segunda-feira, o candidato não respondeu sobre as acusações envolvendo o motim.

Legado na educação

Empatado tecnicamente com Roberto Cláudio na pesquisa Ipec mais recente, encomendada pela TV Verdes Mares, Elmano de Freitas foi alvo de acusações sobre a proximidade com seus aliados Camilo Santana e Lula (PT). Roberto Cláudio ainda questionou se o adversário esconde a ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT). “É plano do marketing esquecer de citar a ex-prefeita Luizianne Lins, que lhe deu oportunidade e de quem você foi secretário?”, perguntou.

Elmano rebateu e saiu em defesa da aliada. “Plano de marketing é sua obsessão pela Luizianne. Homem, estamos em uma eleição para governador do Ceará, olha tanto para Luizianne, viaja pelo Ceará, vê problema na saúde do Estado, mas não vê problema na saúde de Fortaleza?”, disse. O tensionamento escalou quando o candidato do PDT acusou o petista de “oportunismo político” pela proximidade com Lula e Camilo.

“Elmano foi secretário da gestão Luizianne, que, dos 8 anos, um foi em greve. Essa é a maior diferença entre nós: a nossa biografia, quem já realizou. Eu dupliquei vagas em creche, implantei tempo integral, voltamos a ganhar matrículas, melhoramos todos os indicadores. É essa a experiência que quero levar para o Estado. (...) É o Camilo, é o Lula, e você, Elmano, o que você fez além de copiar e reproduzir compromissos de Camilo e Lula?”, acrescentou o pedetista.

“A minha vida é desde os 16 anos de idade ao lado de Lula, não escondo porque ando com ele há mais de 30 anos. Você que esconde Ciro Gomes, você que não fala, eu tenho orgulho de ser do time do Lula, somos irmãos do mesmo projeto. (...) O oportunismo eleitoral foi seu de derrotar uma mulher séria, que tinha direito a reeleição, que é a governadora Izolda Cela”, criticou.

Fim da aliança

A queda de braço entre Izolda Cela e Roberto Cláudio em busca de representar o PDT na disputa pelo Governo do Ceará, impasse que terminou com o rompimento da aliança entre PT e PDT, foi relembrada pelos adversários do pedetista.

Capitão Wagner, por exemplo, citou em diversos momentos que Roberto Cláudio fez parte do grupo que governou o Ceará desde a primeira eleição do ex-governador Cid Gomes (PDT). “Está na hora de colocar a candidatura que representa uma mudança real e as que dão continuidade a um projeto que já levou cinco milhões de cearenses para a linha da pobreza”, disse.

O candidato do PT acusou Roberto Cláudio de mudar o discurso porque o ex-governador Camilo Santana não o apoia. “Fico impressionado porque estava tudo no caminho certo e agora ele vê defeito, defeito e defeito. Roberto, não é assim que se faz política, é sendo grato, não é sendo arrogante, achando que fez tudo, é um processo construído em grupo”, criticou o petista.

"Gratidão, uma palavra mágica. Estive com Camilo na primeira e na segunda campanha dele, mas não o Elmano na primeira, vi o Eunício enfrentamento. Agora está o Eunício indicando a vice da chapa e doando para a campanha do Elmano. Estou do lado que sempre estive, estou do lado da verdade e da liberdade”, respondeu.