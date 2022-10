Em último dia de campanha, Bolsonaro participa de motociatas no Sudeste e no Sul

O atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), dedicou o último dia de campanha, na véspera da eleição, a participar de motociatas no Sudeste e no Sul do País. À noite, ele ainda deve fazer mais uma das tradicionais lives para falar com o eleitorado.

A primeira agenda do presidente foi em São Paulo, ao lado do candidato ao Governo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Eles circularam pelas ruas e marginais da Capital saudando apoiadores.

“São muitas manifestações pelo Brasil de carros, motos, vários setores da sociedade. Não tem como não termos no mínimo 60% dos votos. Espero que isso de fato aconteça”, disse o presidente.

Os dois políticos fizeram uma pauta na Marginal Tietê, desceram da motocicleta e acenaram para motoristas. Ele ainda fez fotos e gravou vídeos.

Tarcísio disputa uma vaga no segundo turno para o Governo de São Paulo. De acordo com as pesquisas mais recentes, Fernando Haddad (PT) lidera numericamente a corrida ao Governo, seguido de Tarcísio e Rodrigo Garcia (PSDB).

O mandatário realiza ainda outro evento similar em Joinville, em Santa Catarina, previsto para o fim da tarde. Já pela noite, o presidente promove uma live nas redes sociais.

