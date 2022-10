Em última agenda antes do 1º turno, Lula percorre avenida Paulista ao lado de Haddad

Candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu a cidade de São Paulo como palco da última agenda de campanha antes do primeiro turno – que ocorre no domingo (2). Neste sábado (1°), ele percorreu a avenida Paulista ao lado do candidato ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT).

O local foi ocupado por militantes do PT e de partidos aliados em apoio à candidatura de Lula, com bandeiras e carros de som. A capital é a cidade que tem a maior quantidade de eleitores do País.

O ex-presidente e Fernando Haddad percorreram a avenida em uma caminhonete. Agentes da Polícia Federal fizeram a segurança de Lula e militantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) mobilizaram cordão ao redor do carro.

Além da avenida Paulista, o ato percorreu outras vias da capital de São Paulo, como a rua Augusta e a rua Caio Prado. Além de Lula e Haddad, os candidatos a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e ao Senado pelo Estado, Márcio França (PSB), também estavam em cima da caminhonete.

A concentração de apoiadores e militantes iniciou por volta das 9 horas da manhã, mas Lula chegou ao local por voltada das 12h30.



Nessa sexta-feira (30), o candidato do PT esteve em Fortaleza para um ato ao lados de Elmano de Freitas (PT), candidato a governador do Ceará, e Camilo Santana, candidato ao Senado. No mesmo dia, ele teve agenda no Rio de Janeiro e Bahia.