Em quais estados do Brasil o Lula venceu? Veja lista

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) vão ao segundo turno disputar a presidência do Brasil. Os candidatos receberam 48,35% e 43,27% dos votos válidos, respectivamente, no primeiro turno das eleições em 2022, com quase 100% das urnas apuradas.

Eles voltam a se enfrentar pela preferência do eleitorado no próximo dia 30 de outubro, daqui a menos de um mês. O PT permanece com a maioria dos votos válidos na região Nordeste. Lula ganhou em 14 estados e no exterior.

VEJA LISTA DE ONDE O LULA VENCEU:

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Maranhão

Minas Gerais

Paraíba

Pará

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Tocantins

Lula escolheu Fortaleza como uma das últimas localidades visitada no fim da campanha do 1º turno. O presidenciável esteve na capital cearense, na última sexta-feira (30) e reforçou a campanha de Elmano de Freitas e Camilo Santana, ambos do PT.

Elmano foi eleito para governador do Ceará e Camilo o o representante do Estado, no Senado.

COMO LULA CHEGOU À ELEIÇÃO?

Luiz Inácio Lula da Silva, 77, foi presidente do Brasil por dois mandatos, entre 2003 e 2011. Sua candidatura em 2022 foi possível após a Justiça Federal do Paraná anular, ano passado, todas as condenações que pesavam sobre ele.

Com seus direitos políticos resgatados, Lula construiu a maior coligação do pleito deste ano, com PSB, PV, PCdoB, Solidariedade, Psol, Rede e Avante, o que deu a ele mais tempo de TV entre os candidatos e mais financiamento.