Em domingo de campanha, candidatos ao Governo do Ceará percorrem periferia de Fortaleza

No domingo de campanha, a 14 dias das eleições, no Ceará, os candidatos ao Governo percorreram as ruas de Fortaleza, visitando bairros da periferia, e também realizaram ações em municípios da Região Metropolitana e do Interior.

Além da Capital, os postulantes ao Palácio da Abolição, Capitão Wagner (União Brasil), Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT) estiveram em Horizonte, Marco, Choró, Hidrolândia e Santa Quitéria.

Confira detalhes:

Capitão Wagner (União Brasil)

O candidato do União Brasil realizou uma carreata no bairro José Walter, em Fortaleza, pela manhã.

À tarde, a agenda de Wagner registrou uma reunião com agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, em Fortaleza, juntamente com o candidato a vice, Raimundo Matos, o candidato a deputado estadual, Pedro Matos, e a candidata a deputada federal, Mayra Pinheiro.

Legenda: Candidato cumpriu agenda em Fortaleza Foto: Divulgação

"A gente quer dar ao agente de saúde o protagonismo, já que o Ceará foi o pioneiro em criar a função do agente comunitário de saúde. Portanto, a gente quer fazer saúde preventiva usando esse profissional, tanto os dos municípios, quanto os do Estado e, para isso, a gente quer dar ao agente estrutura de um veículo para ele se locomover, um tablet para ele cadastrar as pessoas e, assim, o próprio governo ter acesso a elas”, salientou Capitão Wagner.

Ele ainda participa, na noite deste domingo, de uma carretata em Choró.

Elmano de Freitas (PT)

O candidato do PT, na manhã deste domingo, rodeado de apoiadores, caminhou pelas ruas do Pirambu, em Fortaleza, acompanhado da candidata a vice, Jade Romero (MDB), e do candidato ao Senado, Camilo Santana (PT).

Legenda: Elmano de Freitas em campanha no Pirambu Foto: Divulgação

Elmano visitou pequenos comércios e residências. "O Ceará tem muito o que comemorar o resultado do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), conquista do Governo Camilo e Izolda. Das melhores escolas do Brasil, 87 estão no Ceará e oito estão entre as melhores e nós vamos avançar ainda mais na educação dos nossos jovem, fazendo com que 100% das escolas do Ceará sejam em tempo integral e possam levar capacitação para os nossos jovens entrarem na universidade e aprenderem a empreender”, destacou.

Na agenda de domingo, consta ainda caminhada na cidade de Horizonte e em Marco.

Roberto Cláudio (PDT)

O Pirambu também foi visitado, neste domingo, pelo candidato do PDT. Roberto Cláudio, ao lado da esposa Carol Bezerra, do candidato a vice Domingos Filho (PSD), da candidata ao Senado Federal, Érika Amorim (PSD) e do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), percorreu as ruas do Conjunto Ceará, Genibaú, Henrique Jorge, Pici, Vila Velha e Pirambu.

Legenda: Roberto Cláudio em carreata por bairros de Fortaleza Foto: Divulgação

“Estamos juntos nessa luta para fazer muito mais pelo Ceará, como fizemos por Fortaleza. Um estado que já conquistou tanto, e ainda tem outro tanto a ser feito. Essa turma aqui quer entregar melhorias com amor, paixão, seriedade e competência”, afirmou Roberto Cláudio.

Neste domingo, a agenda do candidato registra a realização de duas carreatas: uma em Hidrolândia e outra em Santa Quitéria.