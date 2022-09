Elmano defende dobrar verbas de empréstimos a pequenos empreendedores, com foco em mulheres e jovens

O candidato ao Governo do Ceará Elmano de Freitas (PT) defendeu como proposta de campanha, nesta quinta-feira (15), que vai dobrar o crédito para pequenos empreendedores cearenses, com foco em mulheres e na juventude. O valor do investimento deve sair dos atuais R$ 100 milhões para R$ 200 milhões, segundo o candidato.

A declaração foi concedida durante caminhada no bairro Serrinha, na manhã desta quinta-feira. Os recursos serão aplicados no pograma de microcrédito desenvolvido pela Agência de Desenvolvimetno do Estado do Ceará (Adece), pagos pelo Ceará Credi.

"Eu quero dobrar o recurso que temos hoje na Adece, que é de R$ 100 milhões. Eu quero passar para R$ 200 milhões para emprestar ao pequeno empreendedor, fazendo uma linha especial para as mulheres e para a juventude - para garantirmos à mulher a autonomia econômica, e à juventude a oportunidade do seu primeiro negócio", ressaltou Elmano.

Na ocasião, o petista disse que, além do investimento do Executivo estadual, também espera contar com o projeto de renegociação de dívida do Governo Federal para melhorar a situação financeira da população cearense. Para isso, ele conta com a efetivação de um projeto apresentado pelo ex-presidente Lula (PT), candidato ao Palácio do Planalto.

"Eu quero poder apoiar o projeto do presidente Lula, que é o Desenrola Brasil, que é a renegociação de dívida de quem ganha até R$ 3 mil. Essa pessoa está endividada e nós vamos ajudá-la a pagar a sua dívida com um empréstimo com os bancos públicos, com juros mais baratos e condições para que ela possa pagar", acrescentou.

Intensificação da campanha

Em busca de melhorar seu desempenho na Grande Fortaleza e no Interior, o deputado estadual disse que vai intensificar os atos de campanha, como atividade de rua e participação nos municípios para propagar suas propostas. Além disso, ele garantiu que estará presentes em debates entre candidatos.

"Hoje mesmo eu vou estar em mais dois municípios: em Beberibe e em Aracati. Na semana seguinte, estar presentes nos debates. Eu considero um dever democrático os candidatos estarem lá para colocar as suas posições e contrapor o seu histórico, ideias, propostas", afirmou.