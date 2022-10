Elmano de Freitas vota em escola de Caucaia

Elmano de Freitas, governador eleito no primeiro turno das eleições 2022, votou na Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (E.E.I.E F) Francisco Martins de Moraes, localizada em Caucaia, na manhã deste domingo (30). Em coletiva, ele falou sobre o apoio ao candidato à presidência Lula e a importância do Ceará para o segundo turno do pleito.

"Primeiro, eu espero um Ceará três vezes mais forte. Eu espero um Ceará, como falei na campanha, que tenha possibilidade de termos o governador eleito Elmano, o senador Camilo Santana eleito, e termos o Lula eleito presidente do Brasil para que a gente tenha condição de termos união e força pra fazer ainda mais pelo povo do Ceará", comentou Elmano de Freitas.

Expectativa alta em número de votos

Elmano de Freitas ainda sinalizou um número alto de votos em Lula no segundo turno. "Com muita esperança, com a expectativa muito positiva de que nós possamos chegar a 75% da votação".

O governo eleito lembrou que, nas últimas semanas, esteve com Camilo Santana percorrendo diferentes bairros de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. "Estamos animados. O Ceará vai ter um papel decisivo na eleição do presidente Lula. Os nordestinos vão se garantir nessa eleição".