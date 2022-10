Eleições 2022: quais os desafios para a eleição de deputados federais e estaduais no Ceará

A artista visual Lara Burity, de 26 anos, admite: não estava "colocando muita atenção" na disputa para deputado federal e estadual até a chegada dessa reta final da campanha. A mesma situação do programador Juvenal Amarante, de 21 anos. Ele admitiu que o problema não é exclusivo da eleição de 2022 e que "acaba vendo mais perto do dia" da votação quais candidatos concorrem aos cargos.

Em um cenário de acirramento na disputa tanto pelo Governo do Ceará como pela presidência da República, a disputa pelo Legislativo acaba ganhando menos os holofotes e a decisão acaba sendo tomada quase na hora dos eleitores irem às urnas. E este não é o único desafio enfrentado pelos candidatos a uma cadeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados.

Em 2022 será a primeira vez que novas regras sobre a disputa proporcional serão aplicadas nas eleições gerais. Fim das coligações, cláusula de barreira mais rigorosa e exigência que, para ser eleito, cada candidato tem que atingir pelo menos 10% do coeficiente eleitoral são algumas das normas que estão em vigor para este pleito.

Um cenário desafiante para os candidatos, que precisam, até os instantes finais da campanha, se dividir entre os cálculos eleitorais e a falta de proximidade dos eleitores com a disputa pelo Parlamento federal e estadual.

"Não temos a cultura política de ter muito envolvimento com o Legislativo. Nos últimos anos, isso tem se modificado lentamente. Mas, ainda assim, o legislativo não é o foco dos eleitores, a não ser em bases eleitorais muito bem definidas", afirma a professora da Unichristus e pesquisadora do Laboratório de Estudos em Política, Eleições e Mídia, Paula Vieira.

Essa avaliação é reforçada por Alexandre Landim, professor de sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

"No Brasil, há uma tradição de considerar as eleições proporcionais menos importantes do que a eleição para presidente ou governador. O eleitor leva menos a sério. Isso é um equívoco, pois são os deputados os responsáveis pela aprovação de medidas fundamentais, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, em última instância, determina como serão gastos os recursos financeiros do governo no ano seguinte", aponta.

Falta de proximidade territorial

Moradora de Itapipoca, a assistente social Fábia Freire admite que, para decidir a candidata a deputada estadual, pesou o fato da escolhida ser "filha da terra". Contudo, não teve a mesma sorte com candidatos a deputado federal. Ela explica que ainda não achou um nome alinhado com seus posicionamentos e que tenha proximidade territorial.

Juvenal Amarante, por sua vez, diz que essa proximidade tem sido importante na busca por candidatos, já que começa a "prestar mais atenção" às propagandas com as quais tem contato na rotina, ao receber panfletos na rua, por exemplo.

Paula Vieira lembra que um modelo mais ligado à territorialidade é sempre discutido quando se menciona reformas eleitorais – o modelo distrital. Nele, os candidatos ao legislativo só podem ser votados em determinada região, em vez de em todo o estado, como ocorre atualmente.

A pesquisadora afirma que, nestes casos, a vantagem apresentada é de que "os eleitores vão identificar com mais facilidade quem está cumprindo a representação" e assim, poderiam acompanhar melhor o trabalho parlamentar. Ela contrapõe, por outro lado, que esse modelo pode acabar sendo negativo para algumas candidaturas, principalmente ligadas a segmentos específicos da sociedade.

"Enfrequece representantes ideológicos, como do movimento LGBTQIA+, de mulheres, até os religiosos. (...) Os votos ideológicos precisam dessa dispersão em todo o Estado", ressalta.

Cálculos eleitorais

A disputa proporcional possui um cálculo bem diferente das eleições majoritárias. Nessa última, ganha o candidato que tiver mais de 50% dos votos válidos, ou seja, o candidato mais votado.

Já na eleição para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Dos Deputados, quem conquista a cadeira é o partido. O cálculo de quantas vagas cada legenda terá é feito a partir do quociente eleitoral – onde são divididos todos os votos válidos pelo número de vagas da casa legislativa.

Depois disso, são eleitos os mais votados de cada partido, de acordo com o número de cadeiras conquistadas pela sigla. Contudo, há ainda outro critério: para ser eleito, o candidato precisa ter recebido votação equivalente a, pelo menos, 10% do quociente eleitoral.

Diante desse cenário, Vieira aponta que "a estratégia dos eleitores pode ser a mais variada" quando se trata de escolher em quem irão votar.

Paula Vieira Professora da Unichristus e pesquisadora do Lepem/UFC "Vale a pena votar em qualquer pessoa? É votar em quem já está muito votado ou em que não está tão votado assim? Não temos como saber esses números. Fazemos projeções, mas não tem como ter certeza. A eleição no legislativo é sempre uma surpresa".

Ela afirma, por exemplo, que o fim das coligações para a disputa proporcional, acabou fazendo com que o número de candidaturas aumentasse em 2022, já que partidos tiveram que lançar sozinhos as chapas para proporcional.

"Essa quantidade é boa para aumentar as chances de atingir o coeficiente, mas dispersa votos em candidato, que podem não ter o percentual mínimo", ressalta a pesquisadora.

Para o professor Alexandre Landim, isso tornou as disputas por uma cadeira no Legislativo ainda mais desafiadora.

"O principal desafio é se destacar em meio a tantas opções para o eleitor. Para aqueles que possuem menos recursos financeiros, o desafio é ainda maior, pois a eleição de políticos para cargos proporcionais está muito ligada ao gasto de dinheiro das campanhas. Ou seja, para se destacar é preciso investir recursos em propaganda, nem sempre disponibilizados pela legenda", afirma.

Alinhamento das candidaturas

Lara Burity e Juvenal Amarante – a artista visual e o programador mencionados no início desta reportagem –, embora tenham concordado na falta de atenção à disputa legislativa, discordam em como essa escolha é feita.

Para Lara, um dos fatores que influenciará a decisão, além das propostas das candidaturas, é o alinhamento entre os candidatos a deputado e as candidaturas majoritárias – um voto que ela já definiu. "Até porque não faz sentido nenhum não fazer isso", reforça.

Juvenal, por sua vez, afirma que isso não influencia a decisão. "Podem ter pensamentos diferentes", ressalta. Ele disse que observa mais mesmo as propostas e prioridades de cada candidatura.

Legenda: A bancada cearense da Câmara dos Deputados possui 22 cadeiras Foto: Câmara dos Deputados

Apesar desses posicionamentos diferentes, Vieira afirma que em um cenário acirrado tanto na disputa pelo governo federal como para o Governo do Ceará, a escolha majoritária pode influenciar diretamente a escolha para o legislativo.

"As pessoas até o início das eleições queriam um representante novo, um sentimento de 'chega de polarização'. Mas, na hora que estamos entrando nos 45 dias de campanha e são as mesmas opções, a tendência é que se escolha uma delas e o voto no legislativo acompanhe isso", ressalta.

O professor Alexandre Landim também avalia o poder de influencia nas urnas. "Estudos mostram que o potencial de transferência de votos entre cargos diferentes é baixo. O eleitor pensa a partir de outra lógica para decidir por um deputado federal ou estadual. O raciocínio é muito mais clientelista. 'O que esse ou aquele deputado pode trazer de benefícios para mim, para minha igreja, para o meu bairro etc'. Nas eleições proporcionais estamos mais próximos da República Velha do que de um ideal de democracia plena", aponta.

Diminuição da renovação

Em um cenário com tantos desafios na disputa proporcional, a projeção é de que haja uma renovação bem menor do que a que ocorreu em 2018. Segundo o Instituto Ideia, deve haver apenas 34% de renovação na Câmara dos Deputados – contra 47% na eleição anterior.

Se a projeção se confirmar, essa será a menor taxa de renovação do legislativo federal desde a década de 1990.

"A tendência é essa por conta desses cálculos partidários e individuais. A tendência é que sejam os maiores partidos e que tenhamos partidos que fiquem de fora", ressalta Vieira.

Para Alexandre Landim, "sempre haverá renovação". "Nas últimas eleições isso tem girado em torno de 45% da Câmara dos Deputados. No entanto, há um dado interessante: os candidatos que disputam reeleição recebem até 9 mil vezes mais recursos do fundo eleitoral de suas legendas do que aqueles que disputam o primeiro mandato", afirma.

"Como mencionei acima, a eleição para a Câmara dos Deputados é muito relacionada ao gasto de campanha com propaganda. É bom lembrar que o fundo eleitoral foi criado em 2017. Então, então ainda estamos conhecendo os impactos desse novo tipo de financiamento de campanha. A expectativa é que a renovação seja menor este ano", conclui o professor.